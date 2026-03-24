“¿Es amor o es odio?”: Cihan sospecha que su madre nunca olvidó a Ecmel

Después de la tormenta que se ha vivido en la mansión, Cihan ha buscado un momento a solas con su madre. Ha entrado en su habitación y se ha sentado a su lado en la cama, con mucho cariño, para intentar entender qué le pasa de verdad. "¿Qué más debería saber, madre?", le ha preguntado. A pesar de todo, se nota que Cihan la quiere y que siente que entre ella y el tío Ecmel hay algo muy importante que todavía no ha salido a la luz.

Con mucha paciencia, Cihan ha intentado hacerle ver lo que él piensa. Le ha dicho que siente que todo ese odio que Sadakat le tiene a Ecmel viene del pasado. Para él, su madre ha vivido durante años con ese rencor guardado dentro.

Lo más triste ha sido cuando Cihan le ha recordado cómo eran las cosas antes entre su madre y su padre: "Os queríais mucho, yo lo vi con mis propios ojos". No entiende por qué Sadakat no ha podido dejar atrás todo ese dolor después de tantos años, teniendo una familia que la quiere y la respeta.

Pero su hijo ha ido todavía más lejos y ha dicho lo que de verdad piensa:detrás de tanto rencor y de tantas peleas puede haber algo mucho más fuerte que el odio. Cree que Sadakat nunca ha olvidado del todo a Ecmel y que esa es la verdadera razón de todo lo que ha pasado. "Hay algo más fuerte ahí dentro, ¿a que sí?", le ha preguntado, esperando que por fin le dijera la verdad.

Sadakat se ha emocionado, pero no ha querido romperse delante de su hijo. Ha negado que siga sintiendo algo por Ecmel y solo le ha pedido que la deje sola para descansar.