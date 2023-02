Zeynep le muestra su admiración a Züleyha: "Tienes un gran corazón"

Después de anunciar delante de los vecinos de Çukurova que sería a ellos a los que donaría la fortuna que ha heredado de su difunto marido, Züleyha ha recibido en su mansión la visita de Fikret, Lütfiye y Zeynep.

Cuando Hamminé los ha visto ha pensado que Zeynep y Fikret… ¡Se habían casado! Todos le siguieron la corriente entre risas, aunque… no sería tan descabellado que eso ocurriese, ¿no?

La nueva ilusión de Fekeli aprovecha la ocasión para alagar a Züleyha: “¿Sabes? Te admiro mucho”. La joven, sorprendida, le pregunta por qué y Zeynep le responde que es la líder a la que toda Çukurova admira, además de una excelente empresaria.

Destaca de ella su inteligencia, su papel de madre y, sobre todo, su buen corazón. ¡Züleyha casi se pone roja al escuchar las palabras de Zeynep! Pero eso no es todo, su invitada además hace referencia a la donación de su herencia y recalca: “Después de lo que has hecho hoy tengo que decirte que te admiro mucho más aún. Has hecho feliz a muchas personas”.

Fikret y Lütfiye apoyan las palabras de Zeynep y Züleyha les agradece que piensen así. Ella no quiere ni posesiones ni riqueza, solo recuperar un poco de la felicidad que le han arrebatado. ¿Conseguirá volver a sonreír Züleyha? ¿Seguirá pensando Zeynep igual sobre ella cuando descubra que Fikret le ha ocultado que ha estado muy enamorado de ella?