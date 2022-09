Hakan tira el coche de Ümit con su cuerpo por un barranco... ¡Para no incriminar a Züleyha!

Hakan Gümüşoğlu ha llegado a Çukurova para quedarse. Su intención es vengarse tanto de Demir como de Fekeli, pero al estar Demir desparecido, tiene que hacer algo para conseguir que salga de su escondite... Está seguro de que Züleyha es la clave para hacer que su marido vuelva, por eso quiere acercarse a ella.

El joven ha comenzado a seguir a Züleyha y presenció como ella tuvo una fuerte discusión con Ümit en mitad del campo por la noche. Ümit le exigía insistentemente conocer el paradero de Demir, pero Züleyha no lo conocía, y por más que se lo decía, la doctora no cedía. Llegó un punto en el que, Ümit le dijo que nunca volvería a ver a su hijo si no le confesaba dónde estaba Demir. Züleyha, harta, sacó una pistola y le pidió que le devolviera a Adnan, pero la doctora no cedió. Ambas forcejearon y la pistola terminó por dispararse, Ümit cayó al suelo desplomada, ¿estaría muerta?

Hakan Gümüşoğlu presenció todo y de hecho, fue él quien recogió el cuerpo de Ümit. Cuando Züleyha volvió con Fekeli y Fikret al lugar del crimen, su cuerpo ya no estaba, ni su coche, por lo que pensaron que estaba viva. ¡Pero no! Era Hakan y su gente que se habían hecho cargo del cuerpo, pero ¿para qué?

Gümüşoğlu cree que lo mejor es no incriminar a Züleyha por el asesinato de Ümit, ¿de qué les serviría que Züleyha fuera a la cárcel? Por ello hace que su muerte parezca un accidente de coche, sin embargo, tiene la pistola que incrimina a la joven por si la necesita.

Ümit aparecerá una semana después muerta supuestamente por el accidente de coche, y, aunque en realidad fuera Züleyha quien la mató con una pistola, nadie lo sabrá, ni la propia joven. Todos pensarán que ha sido un accidente. Sin embargo, si regresa Demir o alguien les causa problemas, ellos revelarán lo sucedido, desvelando que tienen el arma y que coincide con la bala que sigue en el cuerpo de Ümit. ¡Madre mía!

Por otro lado, Hakan quiere que Fikret aparezca en escena, pero parece que él no se dio por aludido con el incendio provocado en el rancho de Fekeli. Planea hacerle algo, pero ¿qué será?

