En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga': Ümit aparece sin vida en el coche de los Gümüşoğlu, ¿qué pasará con ella?

En el último capítulo de 'Tierra Amarga' hemos visto cómo Ümit secuestraba al pequeño Adnan con la ayuda de Cümali. Posteriormente, ha llamado a Züleyha para encontrarse con ella y utilizar al niño como "moneda de cambio" para averiguar el paradero de Demir. ¡Pero Züleyha no lo sabía! Ha intentado convencerla de que no sabe dónde está pero ella no la creía, así que han forcejeado hasta que la pistola que tenía Züleyha se ha disparado... ¡Y Ümit ha caído al suelo desplomada! ¿La ha matado?

Además, Fekeli y Fikret han acompañado a Züleyha al lugar donde disparó a Ümit para ver si realmente había fallecido y también recuperar el arma. Sin embargo, cuando han llegado se han encontrado con que... ¡El cuerpo ya no está! Los tres han seguido un rastro de sangre que había en el suelo, pero lo han perdido. Ha sido Ali Rahmet quien se ha dado cuenta... ¿Dónde está la doctora?

En el próximo capítulo, Hakan y Abdülkadir tienen el cuerpo de Ümit, y a los hombres de Gümüşoğlu se les ha ocurrido dejarla en una carretera con el arma para que así incriminen a Züleyha y vaya a prisión. A Hakan no le ha parecido la mejor idea, él quiere atrapar a Demir, no a la joven... ¿Qué piensa hacer entonces con el cuerpo de la doctora? ¡No te pierdas el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' en Antena 3!