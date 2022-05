Demir enfurece ante la confesión de Gaffur sobre su marcha a Alemania

La mansión no está pasando por sus mejores momentos. La muerte de Yilmaz, ha hecho que Züleyha se quede totalmente rota de dolor y a Demir le parte el corazón verla así. De hecho, la otra noche, en un ataque de nostalgia, la joven le confesó a Sevda y al propio Demir cómo conoció a Yilmaz y cómo se enamoró de él.

A la joven le va a costar mucho reunir fuerzas para salir adelante, pero Sevda está intentando que sea valiente por sus hijos, tienen que luchar por ellos.

Por su parte, Gaffur ha recibido una carta que le confirma que puede ir a Alemania. Ha encontrado un trabajo allí. La idea es que primero vaya él para encontrar una casa donde quedarse y después ya se trasladen Saniye y Üzüm.

Ha llegado el momento del comunicárselo al señor Demir y Gaffur tiene un mal presentimiento. Y sus peores presagios se cumplen, Demir no ha dado crédito ante lo que estaba escuchando: “¿Por qué no hablaste conmigo antes de solicitar nada?”

Demir se ha tomado muy mal el anuncio de Gaffur, que en todo momento ha intentado hacerle ver que está muy agradecido a los Yaman su hospitalidad y lo bien que le han tratado todos esos años juntos.

“Pensaba que eras parte de la familia, nos quieres dejar en el momento que más te necesitamos”, le dice Demir con tono de reproche. Para Demir es una traición lo que está haciendo Gaffur: “Quiero que te vayas ya, no quiero volver a veros por aquí”. Le dice tras maldecirlo y escupirle.

Gaffur no ha parado de llorar. Él no se merecía que Demir le hablara así. Y la conclusión a la que han llegado él y Saniye es la misma: en la mansión no les valoran lo suficiente, por eso deben marcharse.

¿Dejará Demir que se marche Gaffur?

