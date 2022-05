En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga': Züleyha recupera la sonrisa al ver a Demir de nuevo pasando la noche en la mansión

En el último capítulo de 'Tierra Amarga’ hemos visto como Müjgan y Behice se vuelven a ver las caras y todo está más tenso que nunca. En una conversación llena de reproches, dolor y rencores, Müjgan le promete a su tía que le ayudará económicamente para que pueda empezar una nueva vida en Estambul, pero que no quiere volver a verla más. Behice le ha causado demasiado daño a Müjgan, y la doctora la quiere lejos de su vida y la de su hijo. Así que reunirá ella un dinero, para dárselo a la mujer. A fin de cuentas son familia.

Por otro lado, Fekeli, que se ha enterado de la relación de Fikret y Müjgan, se ha dado cuenta de que su sobrino aun no está convencido de lo suyo con Müjgan. No está dispuesto a entregarle su corazón. Por ello Fekeli, que ha vivido muy de cerca cómo Müjgan sufría por Yilmaz, no quiere que la joven vuelva a pasarlo mal. Así que le pide a Fikret un importante favor: que se aleje de Müjgan para siempre.

Si no está dispuesto a darlo todo por ella, es mejor que la deje y cada uno vaya por su lado.

¿Hará caso Fikret a su tío?

En el próximo capítulo de la serie veremos cómo Demir vuelve a pasar tiempo en familia y duerme en la mansión. Züleyha, sin darse cuenta, ha recuperado la sonrisa a ver a su marido allí, de tan buen humor y feliz de jugar con su hijo Adnan. Sevda se percata de la felicidad del matrimonio y le dice a Züleyha que reconozca que ha echado de menos a Demir en casa. Lo cierto es que cuando él está, la joven se siente más feliz...

¿Cuándo dará el paso Züleyha de confesarle a su esposo lo que le hace sentir?

¡No te pierdas el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' en Antena 3!