En el próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’: Pánico en la mansión Yaman, Züleyha se entera de que Adnan ha vuelto a desaparecer

En el capítulo de hoy de ‘Tierra Amarga’ hemos visto como el pequeño Adnan se ha marchado de la mansión Yaman sin que nadie se diera cuenta. El pequeño se ha subido a un carro de unos vendedores donde jugaba otro niño, y se ha quedado con él. ¡Nadie se ha dado cuenta y los vendedores se han ido! ¡Con Adnan en el carro! ¿Qué pasará ahora? ¿Cómo le encontrarán?

Por otro lado, Züleyha ha expulsado a Betül de una junta de accionistas de la empresa Yaman. La hija de Sermin no es directiva y por lo tanto no debía estar allí, por lo que la ha invitado a airse. ¡A Betül no le ha sentado nada bien! ¿Cuáles serán las consecuencias de esta decisión?

En el próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’ veremos como Züleyah recibe una fatídica noticia: nadie sabe dónde está el pequeño Adnan. ¡Ha desaparecido de la mansión Yaman! La joven pierde los papeles con sus trabajadores, ¿cómo se ha vuelto a perder? ¿Le han secuestrado? ¿Qué ha pasado? ¡Adelántate a la emisión en ATRESplayer PREMIUM!