Buenas noticias en la mansión Yaman: ¡Fadik está embarazada!

Antes de que Züleyha y sus amigos pusieran rumbo a Siria para atrapar a Betül y Abdülkadir, Fadik ya había presentado síntomas de malestar y ganas de vomitar. ¡Pero no le dieron más importancia al asunto!

Mientras está preparando una sopa en la cocina, Fadik vuelve a encontrarse mal en presencia de Züleyha. La joven tiene náuseas y le confirma a su jefa que ha tenido varias faltas… ¡Fadik está embarazada!

Züleyha no puede alegrarse más de la noticia y le da un fuerte abrazo. “Lo único que pido es que nazca con salud”, dice Fadik. La joven Yaman le pregunta si ya se lo ha contado a Rashid, pero ella le confirma que no. ¡Quiere darle la noticia pero no sabe cómo hacerlo! ¿Cuál será la reacción del futuro padre?

Züleyha se alegra mucho por su amiga... ¡Por fin una buena noticia en la mansión! Y la pareja lleva ya bastante tiempo casados... ¡Se lo merecen!