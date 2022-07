En el próximo capítulo de 'Tierra Amarga': Sevda juega sus cartas y hace tambalearse la relación de Demir y Züleyha

En el último capítulo de 'Tierra Amarga' hemos visto cómo Demir y Züleyha se han peleado cuando el joven ha descubierto en una carta que su mujer ha cambiado el nombre del campamento Hünkar por el de "campamento Yilmaz". Esto no le ha sentado nada bien y, a pesar de las explicaciones de Züleyha, su marido ha insistido en que debe consultarle cuando quiera tener cualquier gesto de homenaje a Yilmaz. La joven solo quería mantener el recuerdo del padre de su hijo Adnan.

Además, hemos visto cómo Ümit, dolida por la negativa de su madre a ayudarla a romper la relación entre Demir y Züleyha, ha decidido irse de Çukurova. Sevda ha intentado detenerla explicándole que ella solo quiere que su hija no sea eternamente la segunda mujer de Demir, sino que construya su propia familia y no siga los mismos pasos que su madre. Sevda incluso le ha propuesto a su hija irse lejos juntas, pero Ümit ha sido contundente: si no la ayuda, no quiere volver a verla.

En el próximo capítulo de la serie veremos cómo Sevda ya empieza a jugar sus cartas para ayudar a su Ümit. La cantante ha cambiado de opinión porque no quiere volver a perder a su hija, y decide comenzar a romper la pareja entre Demir y Züleyha con algo que sabe que va a dolerle a Demir: Yilmaz. Por eso, ha convencido a Züleyha de ir al cementerio a llevarle flores a Yilmaz.

Züleyha no estaba muy segura en un principio, pero finalmente ha pensado que es una buena idea, y se ha mostrado muy agradecida a Sevda por la proposición. ¿Cómo reaccionará Demir cuando se entere? ¿Se lo dirá Sevda a Demir? ¡No te pierdas el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' en Antena 3!