En el próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’: ¡Entran a robar en la mansión Yaman! ¿Qué pasará?

En el último capítulo de ‘Tierra Amarga’ hemos visto cómo Züleyha y Fikret se han encontrado cara a cara y se han enfrentado. La joven sabe que él ha sido el culpable de la caída de Ümit y no Demir, y quiere hacerle pagar por ello. Sin embargo, Züleyha se ha llevado una sorpresa cuando el joven le ha confesado que su marido y la doctora tuvieron una relación. La mujer de Demir no le ha creído y lo ha amenazado con una pistola, aunque se le ha vuelto en su contra. ¿Qué hará ahora Züleyha?

Además, Lütfiye y Fikret se han encontrado en Estambul. Ella ha ido para investigar qué ha pasado con su sobrino y finalmente ha podido hablar con él. La tía de Fikret le ha pedido que se vaya lejos de Çukurova, pero no vale con Estambul. Tiene que irse a Alemania. El joven le ha contado entonces cuál era su plan, pero que Müjgan lo ha abandonado al enterarse de lo que le ocurrió a Ümit.

Fikret le ha confesado también a su tía que él estaba con la doctora cuando ocurrió el accidente, pero que él no la empujó, sino que se cayó. Lütfiye ha sentido un gran alivio, pero aún no entiende por qué su sobrino la dejó inconsciente y no llamó a la ambulancia.

En el próximo capítulo de la serie veremos un asalto a la mansión Yaman. Züleyha no estaba en casa, sino que era Sevda la que se había quedado ocupándose de Leyla y Adnan.

Los bandidos han llegado y, después de retener a todos los trabajadores en el gallinero, han entrado en la casa, concretamente en la habitación de la cantante, y han buscado joyas mientras la apuntaban con una pistola. ¿Quiénes son? ¿Cuáles serán sus intenciones? ¿Estarán Sevda, los niños y los trabajadores bien? ¡No te pierdas el próximo capítulo de 'Tierra Amarga' en Antena 3!