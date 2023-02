Avance del próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’: ¿Le revelará Fikret a Zeynep su historia con Züleyha?

En el próximo capítulo de ‘Tierra Amarga’ veremos como Lütfiye le pide a Fikret que sea sincero con Zeynep. Quiere que el joven le cuente todo lo que sucedió con Züleyha, ya que estuvo muy enamorado de ella. Pero Fekeli tiene miedo de que la joven le reproche que no se lo haya contado antes. ¡Fikret no quiere hacerla sufrir! Su tía le asegura que Zeynep es muy comprensiva y que seguro lo entenderá. ¿Le contará Fekeli toda la verdad? ¿Cómo le sentará a Zeynep que no se lo haya dicho antes?

En el capítulo de hoy de 'Tierra Amarga' hemos visto como Züleyha ha regresado de Ismir con Fikret, aun muy dolida por la reciente muerte de Hakan. ¡Quiere que Betül pague por asesinar a su marido! ¿Cómo lo hará?

¡No te pierdas los últimos capítulos de esta serie, de lunes a viernes en Antena 3! Y si no puedes esperar… ¡Adelántate al estreno en ATRESplayer PREMIUM!