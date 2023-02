Züleyha quiere que Betül pague: “Si no, Hakan no descansará en paz”

Züleyha continúa destrozada. Acaba de regresar de Ismir con Fikret, allí ha tenido lugar el funeral de su difunto marido Hakan, quien ha muerto debido a un disparo de Betül. ¡Murió por salvarle la vida a ella!

En la mansión, todos los trabajadores y Lütfiye la han recibido. Todos le han dado el pésame y le han mostrado su apoyo… ¡Quieren animar a su señora!

Fikret y Lütfiye son ahora son mayor apoyo, la joven se ha vuelto a quedar viuda, está infinitamente triste. ¿Logrará superar la trágica muerte de su marido?

El joven Fekeli le ha acompañado al entierro, donde han dado sepultura a Hakan junto a su hermana Hülya. Por ello han ido a Ismir: aunque no esté en Çukurova, era lo que debían de hacer.

Lütfiye espera que así Hakan pueda descansar en Paz, pero su mujer no cree que lo haga hasta que logren que su asesina pague. ¿Conseguirán darle caza a Betül?

Lütfiye les ha contado el episodio que ha vivido con Sermin y lo que le ha sucedido. No tiene absolutamente nada. Pero Züleyha no se lo ha echado en cara, entiende que le haya dado cobijo. Además, no sabe nada de su hija… ¿Intentará contactar Betül con su madre? ¿Conseguirá la policía detenerla? ¿Superará Züleyha el luto por su marido?