Avance semanal de 'Tierra Amarga': Demir cae en la trampa de Ümit mientras Züleyha empieza a enamorarse de él

Esta semana en 'Tierra Amarga' hemos vivido la celebración de una de las bodas más esperadas... ¡Çetin y Gülten se han casado! La pareja ha celebrado su enlace en la mansión de los Yaman y Fekeli y Fikret tampoco han faltado a la boda. Todo parecía estar saliendo a las mil maravillas hasta que Züleyha ha descubierto que Fadik se iba a quedar plantada en el altar con el vestido de novia puesto.

Müjgan ha vuelto al rancho tras conseguir el perdón de Fekeli. Behice se ha llevado una buena decepción al descubrir que Yilmaz no les dejó nada. El joven vendió todas sus propiedades a Hünkar antes de morir por lo que Müjgan. una vez más, se ha dejado llevar por la influencia de su tía. Eso sí, lo que ya no puede negar la doctora es que su corazón está abriéndose de nuevo. Fikret no puede controlar sus sentimientos y se lanza a besar a Müjgan... ¡Momentazo!

Sin embargo, las cosas cambian cuando Müjgan descubre que Fikret y Ümit ya se conocían... algo que no le ha sentado nada bien a la joven ¿decidirá poner distancia con él o será incapaz de olvidar ese beso?

Lo que Fikret tiene bien claro es su plan de venganza contra Demir. Poco a poco la doctora se va acercando más a Demir pero para Fikret no es suficiente y la presionará para conseguir su objetivo.

Ümit logra su objetivo

La próxima semana en 'Tierra Amarga'... La joven Ümit tiene un plan para que Demir se acerque a ella. La joven rompe una tubería y llama a Demir para decirle que todo el patio está lleno de agua. Demir, que justo estaba a punto de cenar con su familia, se marcha para la casa de Ümit cuando recibe su llamada. Aunque trata de disimularlo, Züleyha se queda triste al saber que Demir, una vez más, vuelve a marcharse de la mansión.

Sevda se da cuenta de que los sentimientos de Züleyha están cambiado pero para ella es difícil olvidar a Yilmaz y empezar a querer como nunca antes lo había hecho a Demir. Lo cierto es que se quedará toda la noche esperándola.. pero Demir no volverá a casa y pasará la noche con Ümit.

Demir y Ümit en el capítulo 82 de 'Tierra Amarga' | Antena3.com

La herencia de Yilmaz

Behice sigue buscando a toda costa el dinero de Yilmaz. El dinero tiene que estar en algún lado y por sorpresa aparece en el lugar menos esperado. Züleyha dona un terrenos de los Yaman a una organización benéfica y... ¡Sorpresa! Aparecen los 30 millones de la herencia de Yilmaz... ¿Podrá Behice hacerse con ese dinero?

