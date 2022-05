La primera noche de Çetin y Gülten como marido y mujer

Çetin y Gülten han superado muchos obstáculos para poder estar juntos. Gülten es muy amiga de Züleyha y Çetin lo era de Yilmaz, por ello estaban esperando para casarse juntos los cuatro. Sin embargo, no ha podido ser… El destino es caprichoso y dejó a Yilmaz sin vida tras el trágico accidente que sufrió.

Pero después de las desgracias, siempre vienen cosas buenas, así que, cuando Züleyha asumió las riendas de la mansión decidió que era urgente que todas las parejas que quisieran casarse lo hicieran, en especial sus amigos Gülten y Çetin.

Llevaban semanas preparando la boda y Züleyha ha dado un precioso discurso de bienvenida a la ceremonia, donde todos los novios tenían los nervios a flor de piel.

Ahora, tras dase el tan deseado “sí quiero”, Çetin y Gülten se disponen a pasar su primera noche como marido y mujer.

Los recién casados están muy nerviosos, pero rebosando felicidad, llevaban mucho tiempo deseando estar juntos.

Çetin le confiesa: “Aun no puedo creer que esté contigo”, sin poder parar de mirarla embelesado. Y cuando Gülten se emociona, el joven le dedica unas preciosas palabras: “Eres mi amor, mi alma, pasaré mi vida intentando que no vuelvas a llorar más, para ver esa sonrisa tan bonita en tu cara”. Ambos se acarician y juntan sus caras, la noche no ha hecho más que empezar para los enamorados.

