Tasio sacrifica su sitio en el banquete familiar para consolar a Paula en un momento crítico

La tensión era evidente durante la comida, pero la preocupación por el estado anímico de su compañera ha pesado más que el compromiso social. Tasio le dice a Paula que no se irá de su lado hasta que esté tranquila. Esta decisión demuestra la evolución del personaje en Sueños de libertad, priorizando la lealtad y el bienestar de Paula por encima de las estrictas convenciones que rigen en la colonia.

El sacrificio no ha pasado desapercibido, la prioridad de Tasio ha cambiado radicalmente en las últimas horas. Al reencontrarse, él no ha dudado en ofrecerle su hombro.