“Ya no siento lo mismo por ti”: Paula rompe con su novio y rechaza su propuesta de matrimonio

Paula está pasando por unos momentos muy intensos. La joven recibió la visita de Ángel, su novio, pero el corazón de la asistenta ya tiene dueño y ese es Tasio. Por eso, cuando su pareja le pidió casarse con él no supo cómo reaccionar, aunque ya tenía clara su respuesta.

Cuando llegó a la casa De la Reina la joven le contó lo ocurrido al hijo de Damián y tomó la decisión que ya presuponía: no iba a casarse con él, e incluso estaba dispuesta a romper su relación con Ángel.

Los jóvenes volvieron a reunirse en el mismo lugar que ayer, pero esta vez la respuesta fue diferente: “No siento lo mismo por ti”. Finalmente, Paula ha rechazado su propuesta de matrimonio y le ha dejado claro que no quiere seguir teniendo la vida que vivía a su lado y que ya no siente nada por él.

La asistenta se ha disculpado con su ya exnovio, pues sabe que le ha roto el corazón, pero ha decidido priorizarse y luchar por su felicidad…¿Y por el amor por Tasio?