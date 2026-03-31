Capítulo 530
“Ya no siento lo mismo por ti”: Paula rompe con su novio y rechaza su propuesta de matrimonio
Después de la inesperada llegada de Ángel, la asistenta ha querido romper toda relación con él.
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Paula está pasando por unos momentos muy intensos. La joven recibió la visita de Ángel, su novio, pero el corazón de la asistenta ya tiene dueño y ese es Tasio. Por eso, cuando su pareja le pidió casarse con él no supo cómo reaccionar, aunque ya tenía clara su respuesta.
Cuando llegó a la casa De la Reina la joven le contó lo ocurrido al hijo de Damián y tomó la decisión que ya presuponía: no iba a casarse con él, e incluso estaba dispuesta a romper su relación con Ángel.
Los jóvenes volvieron a reunirse en el mismo lugar que ayer, pero esta vez la respuesta fue diferente: “No siento lo mismo por ti”. Finalmente, Paula ha rechazado su propuesta de matrimonio y le ha dejado claro que no quiere seguir teniendo la vida que vivía a su lado y que ya no siente nada por él.
La asistenta se ha disculpado con su ya exnovio, pues sabe que le ha roto el corazón, pero ha decidido priorizarse y luchar por su felicidad…¿Y por el amor por Tasio?
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