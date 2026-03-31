Capítulo 530 de Sueños de libertad; 31 de marzo: Gabriel utiliza a Julia para hacer daño a Damián

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

La lucha por la equiparación salarial está llegando a su fin. Tras las múltiples negativas de las chicas, Pablo ha encontrado la forma de conseguir el dinero necesario para aumentarles el sueldo, ¿aceptará Gabriel esta solución?

Además, Paula ha decidido poner fin a su relación después de rechazar la propuesta de matrimonio de su novio. Y es que, la joven le ha dejado claro que no quiere seguir viviendo la vida que tenía a su lado. ¿Será Tasio el verdadero responsable de esta ruptura?

Mientras tanto, el director de la fábrica ha continuado con su plan de dañar la reputación de Damián y ha convencido a Julia de que todo lo que el famoso artículo cuenta sobre su abuelo es cierto. ¡La pequeña le ha dejado claro a Damián que no quiere saber nada de él!

Finalmente, Valentina se ha sincerado con Andrés y ha decidido contarle la verdadera razón por la que llegó a Toledo. Entre lágrimas, la joven le ha confesado que su novio la forzó y que era militar. ¡Por eso Valentina se bloqueó en su primera cita cuando descubrió que el hijo de Damián también lo había sido!

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