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Carol Rovira nos cuenta cómo es interpretar a una asesina en Perdiendo el juicio: “El tono de la serie ha sido clave”

De novia a principal sospechosa en cuestión de minutos. Carol Rovira habla sobre cómo está siendo interpretar a Daniela, uno de los personajes más complejos de la serie.

Carol Roviera

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El personaje de Daniela Torres arrancó la serie en el punto más alto de su vida: a punto de casarse con Jaime. Pero todo cambio en cuestión de minutos cuando su prometido aparece muerto y todas las sospechas recaen sobre ella. Las cámaras de seguridad y los testimonios la sitúan en el centro del caso, convirtiéndola en la principal sospechosa.

Tras varios capítulos, Daniela sigue siendo la principal sospechosa y hemos querido saber cómo ha sido para Carol Rovira meterse en la piel de una presunta asesina. La actriz reconoce que no es un papel fácil, pero que esta vez lo ha vivido de forma distinta: “Aunque es duro”, confiesa, no le ha resultado tan complicado como en otras ocasiones.

Rovira explica que el propio ritmo de la serie ha sido clave para afrontar el personaje: “Es ágil”, señala, lo que le ha permitido “salirse del personaje” con mayor facilidad. Una interpretación intensa que combina emoción, tensión y una evolución constante. ¡Así nos lo ha contando en el vídeo de arriba!

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