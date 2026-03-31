Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe sorprende a Marta con un bonito gesto

En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Julia le confesará a su madre que ha descubierto cosas “muy malas” sobre su abuelo. Tras escuchar la versión de su hija, Begoña le reprochará a Gabriel haberla manipulado, lo que desatará una fuerte crisis entre el matrimonio.

Mientras tanto, Nieves le pedirá consejo a Begoña sobre qué actitud tomar con su marido después de descubrir su infidelidad. ¿Tratará de reconstruir su relación o le dirá adiós para siempre?

Marta le comunicará a su familia que Pelayo está en España y que próximamente llegará a Toledo. ¿Cuál será la razón del regreso del marido de Marta a la colonia?

Además, Cloe sorprenderá a su expareja con un bonito gesto hacia la familia Merino-De la Reina: ¡debajo de la etiqueta del mítico perfume `Flor Divina´ aparecerá la insignia “Creado por Gervasio Merino”. ¿Servirá este gesto para acercar las diferencias entre ambas?

En otro orden de cosas, el exnovio de Paula entrará en la casa de los De la Reina para pedirle explicaciones a Paula…¡Y Tasio será testigo de este humillante reencuentro!

Finalmente, las chicas de la colonia recibirán una buena noticia: Brossard ha aceptado la propuesta de Pablo. ¿Será este el fin de su lucha por la igualdad salarial, o Carmen responderá nuevamente con otra negativa?

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