“Vamos a darle un escarmiento”: Álvaro acecha a Gabriel, pero Betriz le frena

Ahora que Beatriz es la niñera de Juanito, a Gabriel le inquieta su presencia en su casa y el empresario no ha tardado en amenazar a su exmujer.

Álvaro se enteró de que el director de la fábrica está tratando de intimidar a su novia, así que ha llegado a la casa del matrimonio con la intención de darle su merecido.

Sin embargo, para suerte de todos, Beatriz ha descubierto a su novio merodeando por el jardín de la casa familiar y ha tratado de pararle los pies: “Piensa en el dinero y en nosotros en Costa Rica mientas él se queda aquí con su vida de mierda.

Aunque al principio el transportista se ha resistido a las palabras de Beatriz, finalmente ha entrado en razón y ha comprendido que su plan era demasiado peligro. ¿Volverá a acechar la casa de Gabriel o este plan quedará en una simple anécdota?