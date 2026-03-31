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Capítulo 530

“Vamos a darle un escarmiento”: Álvaro acecha a Gabriel, pero Betriz le frena

El transportista se ha escondido en la casa de Begoña, dispuesto a darle un escarmiento al empresario después de que amenazara a su novia, pero Beatriz ha impedido que llevara a cabo su plan.

Álvaro acecha a Gabriel, pero Betriz le frena

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María Sicilia Fernández
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Ahora que Beatriz es la niñera de Juanito, a Gabriel le inquieta su presencia en su casa y el empresario no ha tardado en amenazar a su exmujer.

Álvaro se enteró de que el director de la fábrica está tratando de intimidar a su novia, así que ha llegado a la casa del matrimonio con la intención de darle su merecido.

Sin embargo, para suerte de todos, Beatriz ha descubierto a su novio merodeando por el jardín de la casa familiar y ha tratado de pararle los pies: “Piensa en el dinero y en nosotros en Costa Rica mientas él se queda aquí con su vida de mierda.

Aunque al principio el transportista se ha resistido a las palabras de Beatriz, finalmente ha entrado en razón y ha comprendido que su plan era demasiado peligro. ¿Volverá a acechar la casa de Gabriel o este plan quedará en una simple anécdota?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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