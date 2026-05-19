“Has hecho una jugarreta a mi amiga”: Marta explota contra Tasio tras recibir una llamada de Carmen

La triste marcha de Carmen sigue dando de hablar en la colonia. La joven se fue de Toledo tras descubrir que Tasio le había sido infiel con Paula y, desde entonces, el hijo de Damián no ha parado de buscarla.

Marta ha recibido hoy una llamada de Carmen, quien le ha confirmado que se ha marchado por la deslealtad de su marido con la asistenta. En ese momento, Tasio se ha apresurado para quitarle el teléfono a su hermana, pero su mujer no ha querido hablar con él y ha colgado al instante.

Ante este triste panorama, y tras descubrir la razón de su marcha, Marta no ha dudado en defender a su amiga y recriminarle a su hermano lo que ha hecho: “Has hecho una jugarreta a mi amiga, que encima es familia”.

Tasio ha aceptado su error y le ha pedido compasión, pero ella no ha dado su brazo a torcer: “Estás pagando las consecuencias de tus actos, no eres la víctima”.

La hija de Damián ha terminado por marcharse sin dirigirle la palabra. ¿Es consciente Tasio de la gravedad de sus actos?

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