Andrés desafía a Gabriel en la junta y provoca una fractura familiar irreversible

Gabriel se defiende ante el consejo tras las graves acusaciones de Andrés, quien lo señala por manipular a Cristina para obtener información confidencial. La familia se divide entre dudas y reproches en Sueños de libertad.

Damián enfrenta a su padre por registrar la habitación de Gabriel, mientras don Pedro observa con inquietud los movimientos de Damián hacia Digna. Andrés insiste: no descansará hasta desenmascarar a Gabriel.