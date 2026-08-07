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MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 6

Mateo, arrinconado, confiesa a Helena su “infidelidad”

Mateo ha echado mano de Conchy para organizarse mejor. Una infidelidad en toda regla (contra sus principios) que se ha visto obligado a confesar.

Mateo, arrinconado, confiesa a Helena su “infidelidad”

Mateo, arrinconado, confiesa a Helena su “infidelidad”

  • Helena, pillada saltándose el trabajo, se ve forzada a confesar su gran secreto

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Borja Tamayo
Publicado:

Ainhoa, Paloma y Juana han esperado pacientemente a que Helena llegara a casa para confesarle “la gran mentira” que han podido descubrir. Si bien ella cree en primera instancia que se trata de su ausencia injustificada al trabajo, la realidad es mucho más terrible: Mateo le ha sido infiel.

Lo que ninguna de ellas sabe es que a la única persona a la que Mateo ha sido infiel, es al propio Mateo. Y es que, sobrepasado por sus nuevas responsabilidades como hombre de la casa, tuvo que echar mano de Conchy, la app organizativa para padres. Una herramienta que siempre había visto como una enemiga a abatir.

Sin embargo, Ainhoa descubrió que hablaba con una mujer a todas horas. Esta mujer ha resultado ser virtual; pero, no por ello, Mateo se siente menos culpable. Ahora bien, el resto lo deja solo con su amargura, conscientes de que no ha hecho mal alguno por mucho que se lamente. ¡Dale play al vídeo y revive este divertido momento!

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Antena 3 » Series » Padre no hay más que uno

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