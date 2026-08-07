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MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 5

¿En la Edad Media la cerveza la hacían principalmente las mujeres? Así lo explica Teresa en Padre no hay más que uno, la serie

Teresa no se cansa de corregir a sus amigos, dejando claro que no va disfrazada de bruja, sino de cervecera medieval. ¡Así ha explicado en qué consistía este trabajo!

¿En la Edad Media la cerveza la hacían principalmente las mujeres? Así lo explica Teresa en Padre no hay más que uno, la serie

¿En la Edad Media la cerveza la hacían principalmente las mujeres? Así lo explica Teresa en Padre no hay más que uno, la serie

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Borja Tamayo
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Teresa presume de disfraz en su llegada a la fiesta de Agus. Porque, a pesar de los nervios de encontrarse con su amor platónico, la joven Vicho no está dispuesta a permitir que confundan su vestido con el de una bruja. Va de cervecera medieval: un trabajo que no ha dudado en reivindicar.

Y es que en la Edad Media, la cerveza la fabricaban mayoritariamente las mujeres. Un dato histórico real, que se remonta al siglo XIV en Inglaterra. Originalmente, la elaboración de dicha bebida era un trabajo doméstico, al igual que lo era la preparación de otros productos como el pan. Sin embargo, con el paso del tiempo, se fue comercializando y entraron los hombres en juego, encargándose de la producción a gran escala.

Como bien explica Teresa, cuando “el patriarcado capitalista” tomó las riendas, estas “business woman” quedaron relegadas a un segundo plano. Si bien no hay evidencia de que fueran quemadas en la hoguera como brujas, sí se estigmatizó su figura durante largo tiempo. ¡Dale play al vídeo y descubre la explicación completa!

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Antena 3 » Series » Padre no hay más que uno

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