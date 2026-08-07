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MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 5

Helena salva los muebles gracias a Frozen: El discurso con el que evita su despido

Helena sigue sin saber qué hace un Strategic Organization Workflow Manager y, en la fiesta de Halloween, ha tenido que echar mano de Frozen para evitar ser descubierta.

Helena salva los muebles gracias a Frozen: El discurso con el que evita su despido

Helena salva los muebles gracias a Frozen: El discurso con el que evita su despido

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Borja Tamayo
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Helena pensaba que todo iba sobre ruedas en su nuevo trabajo. A pesar de no tener idea alguna de qué hace un Strategic Organization Workflow Manager, la fiesta de Halloween en la oficina le estaba sirviendo para asentarse en la empresa. Todo iba como la seda hasta que los becarios preguntan sobre este rol en particular.

Julia toma el micro para cedérselo inmediatamente a Helena, quien debe explicar con todo lujo de detalles su nuevo trabajo. Aunque sus palabras, van en otra dirección totalmente opuesta, pero mucho más efectiva.

“Antes de trabajar en esta empresa, el miedo me llevó a encerrarme y alejarme de todos”, empieza explicando: “Pero me di cuenta de que ya era hora de ver de qué soy capaz, de probar los límites”. Un discurso enérgico que concluye con un estruendoso aplauso por parte de sus compañeros. ¿La clave de éxito? Utilizar solo frases de Frozen.

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