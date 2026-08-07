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MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 5

Operación Casa encantada: Vuelve el caos a casa de los Vicho por Halloween

Los pequeños Vicho tienen previsto celebrar Halloween por todo lo alto. ¿El problema? Mateo lo odia. ¿La solución? Operación Casa encantada.

Operación Casa encantada: Vuelve el caos a casa de los Vicho por Halloween

Operación Casa encantada: Vuelve el caos a casa de los Vicho por Halloween

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Borja Tamayo
Publicado:

Es temporada de Halloween en Padre no hay más que uno, la serie, y los pequeños Vicho pretenden celebrarlo como es debido. Disfraces, decoración, chucherías… Sin embargo, Mateo no lo tiene nada claro. No quiere celebraciones impuestas por tradiciones extranjeras. Aunque, como la abuela Paloma explica, esta animadversión a la fiesta estadounidense tiene una explicación más sencilla: le da pavor todo aquello relacionado con el terror.

Esta revelación enciende una bombilla en la fábrica de ideas de la mente de los niños. Su plan sigue siendo el de regresar a su antiguo hogar. Por lo que, después de varias semanas de paz y tranquilidad, vuelven a las andadas con la Operación casa encantada.

Para ello, pretenden decorar la casa entera con todo aquello que su padre teme. Telarañas, calabazas y muchas figuras fantasmagóricas podrían convertirse en la clave para salirse con la suya. ¿Lo conseguirán finalmente? Dale play al vídeo y revive este divertido momento.

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Antena 3 » Series » Padre no hay más que uno

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