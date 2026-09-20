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El secreto | Capítulo 3

Sevim estalla contra Zeynep y la acusa de querer acostarse con Serhat

Sevim no soporta ver a Zeynep cada vez más cerca de Serhat. La madre del empresario no se fía de la joven y ha terminado enfrentándose a ella con una acusación que ha dejado a Zeynep sin palabras.

Sevim estalla contra Zeynep y la acusa de querer acostarse con Serhat

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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La matriarca de los Tecer detesta a Zeynep. No quiere verla cerca de Serhat y mucho menos ocupando un lugar que, para ella, siempre será de Berrak. Sin embargo, esta vez, Sevim ha ido mucho más lejos. Se ha enfrentado a Zeynep y le ha dejado claro lo que piensa de ella. "No te hagas la tonta, no merece la pena", le ha dicho.

Zeynep no entendía el motivo de aquel ataque, hasta que Sevim ha soltado lo que pensaba: "En cuanto tengas la mínima oportunidad, te meterás en su cama". La joven se ha quedado indignada, pero no ha querido entrar en una discusión. Sabe que tiene que callarse para proteger a Kader y no puede contarle a Sevim lo que está pasando.

Al ver su actitud, Sevim la ha agarrado del brazo y la ha llevado hasta las fotografías de Serhat y Berrak. Allí le ha dejado clara otra cosa: nunca podrá ocupar el lugar de Berrak. La joven niñera, harta de sus acusaciones, ha preferido darle la razón antes que levantar sospechas "Tiene razón, yo nunca seré como ella", le ha contestado.

Una respuesta que Sevim ha entendido de una manera, pero que para Zeynep tiene otro significado.

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