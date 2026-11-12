Capítulo 688
Sor Amparo, decepcionada con don Agustín: “¿Dónde está el hombre que se desvivía por ayudar a los demás?
La religiosa no reconoce al sacerdote con el que compartió tanto en Guinea.
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Sor Amparo llegó a la colonia para ayudar en la casa cuna y en la tienda se reencontró con Don Agustín, con quien coincidió de misionera en Guinea.
Sin embargo, se quedó muy impactada con este reencuentro: don Agustín se mostró muy distante con ella.
Aún así, sor Amparo ha intentado volver acercarse a su amigo sin entender muy bien su actitud.
La religiosa, además, le pide ayuda para colaborar en un comedor social para familias que lo necesitan, pero don Agustín le responde que no puede ayudarla en esta causa.
Sor Amparo se queda sin palabras y le dice al párroco de la colonia que ya no es el mismo hombre que conoció en África porque ya no se desvive por ayudar a los demás.
“Usted no es el mismo”, le dice argumentando que ya no le reconoce provocando un gran enfado en don Agustín que se marcha de allí sin dar ninguna explicación.
¿Qué pasó realmente entre ambos?, ¿por qué don Agustín se muestra tan distante con sor Amparo?
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