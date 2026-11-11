Damián, decidido a duplicar el dinero que le ha pagado Gabriel a Cifuentes

Damián y Andrés han descubierto que Gabriel ha pagado una suma alta de dinero a Félix Cifuentes, pero aun no saben por qué…

El patriarca está decidido a enterarse del motivo: cree que el abogado es la clave para terminar con su sobrino Gabriel.

¡Cree que esconde algo en ese misterioso pago!

Damián está dispuesto a negociar con Cifuentes, incluso a pagarle el doble de lo que le ha pagado Gabriel, pero quiere saber todos los tratos que se trae con su sobrino.

Mientras Andrés le recomienda que guarde reposo… Él lo tiene claro: va a pagar a Cifuentes para descubrir los trapos sucios de Gabriel.

¿Lo conseguirá?