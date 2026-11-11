Fina duda de la valía de sus fotografías, pero Bianca no le permite venirse abajo: “Debes creer en ti”

Fina está muy nerviosa ante la exposición de Bianca, en la cual sus fotografías van a ver la luz.

La joven está empezando a dudar de sus fotografías y cree que quizá debería haber optado por unas menos arriesgadas… ¡Pero no hizo caso a Bianca! ¡Por cabezota!

La argentina, cuando se ha venido abajo Fina, ha estado ahí para recogerla y animarla. Ha intentado que vuelva a creer en su arte y en la valía de sus fotos, aunque quizá debieran haber sido menos atrevidas.

Le ha contado una historia de su primera exposición y los nervios que pasó… ¡Y Fina se ha animado!

¡Seguro que le va a ir muy bien en la exposición!