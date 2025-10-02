“Santiago está muerto”: Marta le confiesa a Andrés toda la verdad

Andrés encuentra a Marta llorando sin consuelo por la marcha de Fina.

“Sé que Fina no va a volver porque me está protegiendo”, le confiesa Marta a su hermano mientras le empieza a relatar que Fina, en defensa propia, mató a Santiago. Era la vida de él o la de ellas. ¡Andrés se queda sin palabras!

Además, la empresaria le cuenta que Pelayo les ayudó a enterrar el cuerpo y que él sabe que ella y Fina mantenían una relación.

Marta le dice a su hermano que por eso Fina se ha marchado y que sabe que no volverá. Sabe que sigue enamorada de ella y que quiere protegerla.

Andrés, sin saber que decir, abraza a su hermana y trata de consolarla. ¿Qué pasará ahora que sabe toda la verdad?