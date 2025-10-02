Capítulo 406 de Sueños de libertad; 2 de octubre: Carmen y Gema le cuentan a Tasio su idea para relanzar el nuevo perfume

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad....

Isabel ha estado a punto de delatar a Gabriel y desenmascararlo ante su familia. Sin embargo, el abogado ha vuelto a jugar sus cartas y la joven le ha perdonado. La joven le ha prometido que seguirá a su lado y que le apoyará en su venganza contra los De la Reina.

Por otro lado, Cristina e Irene siguen buscando pistas que las acerquen hasta José. Creen que podría estar vivo y no van a parar hasta encontrarlo.

A María se le ha caído el té en las piernas delante de Manuela y la tía de Claudia ha estado a punto de pillarla. Gabriel después ha habado con ella: está jugando con fuego y al final todos van a acabar descubriendo que ha vuelto a recuperar la movilidad en sus piernas.

Marta, al límite, le ha desvelado a Andrés que Fina mató a Santiago en defensa propia y que, por eso, se marchó de la colonia. También le ha confesado que Pelayo las ayudó a deshacerse del cuerpo. ¡Andrés se queda en shock, aunque intenta consolar a su hermana!

Además, Carmen y Gema han tenido una idea para intentar aumentar las ventas de 'Pasión oculta'. Una reconocida actriz podría ser la imagen de esa nueva fragancia, sin embargo Tasio no le ve claro. Finalmente, el nuevo director les da luz verde a las chicas.

¿Funcionará su idea?

