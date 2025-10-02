Capítulo 406
Julia consuela a Marta tras derrumbarse al recordar a Fina: “No llores tía, estoy aquí contigo”
La pequeña se convierte en un gran apoyo para su tía en estos difíciles momentos por lo que Marta atraviesa.
Marta ha tocado fondo tras la marcha de Fina. No puede olvidarla y está sumida en una gran tristeza que le ha apartado temporalmente de sus funciones en la fábrica por decisión propia.
Julia le pide a su tía hacer unos dulces juntas y Marta le propone hacer unos suizos lo que le lleva a recordar, de nuevo, a Fina sin poder evitar que se le caigan las lágrimas ante su sobrina. La joven le dice a la niña que está muy triste por la marcha de una amiga muy importante para ella y que, por eso, está tan triste.
Julia le aconseja a su tía que vaya a visitar a “esa amiga” a la que tanto echa de menos, pero la empresaria le responde que es posible derrumbándose de nuevo.
La pequeña corre a consolar a Marta con un gran abrazo: “No llores tía, yo estoy aquí contigo” protagonizando un mágico momento entre tía y sobrina.
