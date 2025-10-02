Julia consuela a Marta tras derrumbarse al recordar a Fina: “No llores tía, estoy aquí contigo”

Marta ha tocado fondo tras la marcha de Fina. No puede olvidarla y está sumida en una gran tristeza que le ha apartado temporalmente de sus funciones en la fábrica por decisión propia.

Julia le pide a su tía hacer unos dulces juntas y Marta le propone hacer unos suizos lo que le lleva a recordar, de nuevo, a Fina sin poder evitar que se le caigan las lágrimas ante su sobrina. La joven le dice a la niña que está muy triste por la marcha de una amiga muy importante para ella y que, por eso, está tan triste.

Julia le aconseja a su tía que vaya a visitar a “esa amiga” a la que tanto echa de menos, pero la empresaria le responde que es posible derrumbándose de nuevo.

La pequeña corre a consolar a Marta con un gran abrazo: “No llores tía, yo estoy aquí contigo” protagonizando un mágico momento entre tía y sobrina.