Remedios, en el punto de mira: encuentran una copia de la llave del laboratorio entre sus pertenencias

Tras semanas de investigaciones sin resultados concluyentes, Tasio ha dado un paso decisivo en la búsqueda del topo que podría estar detrás del sabotaje en la fábrica. La clave la ha encontrado al revisar las taquillas del personal.

En el bolsillo de la bata de Remedios Hoyos, trabajadora del área de paquetería, ha aparecido una copia de la llave del laboratorio. Inmediatamente, Tasio se lo ha comunicado a Damián: “Después del careo con Gabriel, me di cuenta de que solo lo habíamos revisado a él. Así que decidí comprobar el resto”.

La reacción de Damián y Andrés ha sido de absoluta sorpresa e inquietud. Remedios, hasta ahora fuera de todas las sospechas, se convierte así en la principal señalada. ¿Será ella la responsable o alguien ha querido tenderle una trampa?