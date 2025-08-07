Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 367

Remedios, en el punto de mira: encuentran una copia de la llave del laboratorio entre sus pertenencias

Tasio halla la primera prueba material tras semanas de sospechas internas en la fábrica.

Remedios, en el punto de mira: encuentran una copia de la llave del laboratorio entre sus pertenencias

Publicidad

Tras semanas de investigaciones sin resultados concluyentes, Tasio ha dado un paso decisivo en la búsqueda del topo que podría estar detrás del sabotaje en la fábrica. La clave la ha encontrado al revisar las taquillas del personal.

En el bolsillo de la bata de Remedios Hoyos, trabajadora del área de paquetería, ha aparecido una copia de la llave del laboratorio. Inmediatamente, Tasio se lo ha comunicado a Damián: “Después del careo con Gabriel, me di cuenta de que solo lo habíamos revisado a él. Así que decidí comprobar el resto”.

La reacción de Damián y Andrés ha sido de absoluta sorpresa e inquietud. Remedios, hasta ahora fuera de todas las sospechas, se convierte así en la principal señalada. ¿Será ella la responsable o alguien ha querido tenderle una trampa?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Remedios, en el punto de mira: encuentran una copia de la llave del laboratorio entre sus pertenencias

Remedios, en el punto de mira: encuentran una copia de la llave del laboratorio entre sus pertenencias

Damián reabre el mayor secreto de Irene y llama al padre de su hija: “Necesito hablar con usted”

Damián reabre el mayor secreto de Irene y llama al padre de su hija: “Necesito hablar con usted”

Remedios, en el punto de mira: encuentran una copia de la llave del laboratorio entre sus pertenencias

El regreso más amargo: Chema vuelve ilusionado y descubre que Claudia y Raúl son pareja

Un moratón en el brazo de Teo hace saltar las alarmas en Raúl, ¿qué está ocultando?
Capítulo 367

Un moratón en el brazo de Teo hace saltar las alarmas en Raúl, ¿qué está ocultando?

Gabriel amenaza a Cristina con culparla del escándalo empresarial: “La única que salió ganando fuiste tú”
Capítulo 367

Gabriel amenaza a Cristina con culparla del escándalo empresarial: “La única que salió ganando fuiste tú”

La historia de amor más bonita de Una nueva vida podría tener el final que siempre mereció
Hattuç y Halis

Una vida amándose en silencio: la historia de amor más bonita de Una nueva vida podría tener el final que siempre mereció

No ha habido otra historia de amor igual en la serie. La de Hattuç y Halis no ha sido fácil, ni libre, ni justa. Pero ha sido real. Y ahora, con el tiempo en contra, están más cerca que nunca de cerrarla como merecen.

“Fui abandonado de niño”: la desgarradora infancia de Octavio, al descubierto esta noche en La Encrucijada
A las 22.50 horas

“Fui abandonado de niño”: la desgarradora infancia de Octavio, al descubierto esta noche en La Encrucijada

David le pide explicaciones a su padre sobre su pasado, y Octavio le cuenta una dolorosa verdad que le ocultó a su familia.

Una conversación inesperada en el hospital lleva a Seren y Efsun a sanar viejas heridas

Una conversación inesperada en el hospital lleva a Seren y Efsun a sanar viejas heridas

Andrés lleva su guerra contra Gabriel al límite y divide a la familia

Esta tarde, en Sueños de libertad: Andrés lleva su guerra contra Gabriel al límite y divide a la familia

Capítulo 366 de Sueños de libertad; 6 de agosto: una reacción inesperada, una traición descubierta y un amor en crisis

Capítulo 366 de Sueños de libertad; 6 de agosto: una reacción inesperada, una traición descubierta y un amor en crisis

Publicidad