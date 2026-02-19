Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Sueños de libertad celebra 500 capítulos: el reparto desvela la escena más imborrable de la serie
La ficción diaria alcanza el hito de los 500 episodios y sus protagonistas repasan el momento que marcó un antes y un después en el rodaje.
El equipo artístico de Sueños de libertad conmemora sus 500 capítulos recordando la secuencia que más les impactó. Los actores confiesan cuál fue esa escena que, por su carga emocional y significado en la trama, permanece intacta en su memoria.
A lo largo de estos episodios, la serie ha consolidado una conexión especial con la audiencia. Este aniversario sirve para mirar atrás y reivindicar el esfuerzo colectivo que ha convertido a la ficción en uno de los títulos más seguidos.