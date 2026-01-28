Capítulo 486 de Sueños de libertad; 28 de enero: Marta contrata a Valentina como nueva dependienta de la tienda

En el capítulo de Sueños de libertad de hoy…

Marta de la Reina ha contratado como nueva dependienta a Valentina, una buena amiga de la infancia de Cloe. Pero solo hay una pega…Valentina no sabe apenas de perfumes ni de cómo funciona el negocio. Pero la francesa está muy pero que muy segura de que lo hará bien.

Valentina necesita dejar el pasado atrás y comenzar de cero. Y es que después de un episodio traumático lo único que quiere ahora es aprovechar esta nueva oportunidad que le ha dado la vida.

Por otro lado, Damián le ha comentado a Digna que está pensando empezar un nuevo negocio. ¿En que estará pensando exactamente el patriarca?

Además, Luis no ha tirado la toalla después de la negativa de Gabriel. Así le ha dicho muy ilusionado a Digna, “voy a trabajar en mi perfume y lo voy a sacar adelante”.

Tasio ha querido animar a Paula, quien le ha confesado que echa de menos la casa en la que servía antes. Y le ha acabado diciendo que tiene un nombre muy bonito, ¿es esto el principio de una bonita amistad?

Y bueno, Claudia se ha quedado algo confundida con Salva cuando le ha comentado que su perfume le ha recordado a “alguien especial”. ¿Quizá había malinterpretado las señales o se había hecho ilusiones demasiado pronto?

Por último, Andrés le ha contado por fin a Begoña que quien ha estado teniendo una aventura amorosa con su marido es nada menos que María. Pero ella se ha resistido a ir tan rápido a comisaría a denunciar… primero tiene que procesarlo. ¿Podrán impedir Gabriel y María que la enfermera y el De la Reina les denuncien por adulterio?