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SUEÑOS DE LIBERTAD
El golpe definitivo de Gabriel amenaza con borrar el legado de los De la Reina en Sueños de libertad
La alegría por la próxima boda de Andrés y Valentina desaparece cuando el empresario irrumpe en la celebración para anunciar una decisión devastadora sobre la fábrica familiar.
Todo era felicidad en casa de los De la Reina hasta que una visita inesperada arruinó la fiesta. Pese a la seguridad de Digna, Gabriel logró sorprender a todos con una noticia que dejó destrozado a Damián.
El empresario consiguió que Hugo Brossard aprobara una nueva medida: la fábrica solo producirá perfumes franceses. Su victoria pone fin a las fragancias De la Reina y hace peligrar el legado de la familia en Sueños de libertad.
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