Pelayo se compromete a ocuparse de Eladio... ¡pero se niega a liberarlo!

Marta le ha contado a Pelayo las amenazas de Eladio incluyendo la conversación que han tenido en la cárcel. ¡Él no se lo podía creer!

Aunque el empresario ha hecho todo lo posible por tapar el tema de Fina y Santiago, parece que siempre vuelve a sus vidas.

Mientras Marta le contaba la petición de Eladio: que Pelayo utilizara su poder de gobernador para sacarle de la cárcel, él no podía dar crédito. ¿Cómo podía Marta darle credibilidad a este hombre?

Él se ha enfadado mucho con este asunto, ya que les pone en jaque a ambos, y más a él en su nuevo puesto de gobernador civil. Si alguien se enterara de lo de Santiago...

“¿Cómo me voy a poner en entredicho por complacer a un delincuente?” le ha dicho él, fuera de sí.

Finalmente, le ha pedido que lo deje todo en sus manos, él se encargará de Eladio. ¿Qué tiene pensado hacer?