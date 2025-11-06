Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 431

Pelayo se compromete a ocuparse de Eladio... ¡pero se niega a liberarlo!

El empresario se ha enfadado mucho con su mujer por lo que está pasando con Eladio: no se pueden dejar chantajear. A partir de ahora se encargará él del asunto.

Pelayo se compromete a ocuparse de Eladio... ¡pero se niega a liberarlo!

Publicidad

Marta le ha contado a Pelayo las amenazas de Eladio incluyendo la conversación que han tenido en la cárcel. ¡Él no se lo podía creer!

Aunque el empresario ha hecho todo lo posible por tapar el tema de Fina y Santiago, parece que siempre vuelve a sus vidas.

Mientras Marta le contaba la petición de Eladio: que Pelayo utilizara su poder de gobernador para sacarle de la cárcel, él no podía dar crédito. ¿Cómo podía Marta darle credibilidad a este hombre?

Él se ha enfadado mucho con este asunto, ya que les pone en jaque a ambos, y más a él en su nuevo puesto de gobernador civil. Si alguien se enterara de lo de Santiago...

“¿Cómo me voy a poner en entredicho por complacer a un delincuente?” le ha dicho él, fuera de sí.

Finalmente, le ha pedido que lo deje todo en sus manos, él se encargará de Eladio. ¿Qué tiene pensado hacer?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

¡Primer desencuentro entre Damián y Cloe!: “Empieza una nueva era”

¡Primer desencuentro entre Damián y Cloe!: “Empieza una nueva era”

Cloe le exige a Tasio que despida a la mitad de la plantilla... ¡Es una orden de Brossard!

Cloe le exige a Tasio que despida a la mitad de la plantilla... ¡Es una orden de Brossard!

Cloe le pide a Marta que se reincorpore cuanto antes al trabajo: “Creo que tú y yo nos vamos a entender muy bien”

Cloe le pide a Marta que se reincorpore cuanto antes al trabajo: “Creo que tú y yo nos vamos a entender muy bien”

Pelayo se compromete a ocuparse de Eladio... ¡pero se niega a liberarlo!
Capítulo 431

Pelayo se compromete a ocuparse de Eladio... ¡pero se niega a liberarlo!

Alain Hernández nos presenta a Gustavo Valdés en Las hijas de la criada: “Va a pagar las consecuencias de sus actos”
Cabeza de familia

Alain Hernández nos presenta a Gustavo Valdés en Las hijas de la criada: “Va a pagar las consecuencias de sus actos”

Harun Demirsoy, el villano que promete hacer sufrir a Bahar en Renacer: conoce al nuevo jefe médico
Nuevo personaje

Harun Demirsoy, el villano que promete hacer sufrir a Bahar en Renacer: conoce al nuevo jefe médico

Harun Demirsoy ha llegado al hospital para tomar el puesto de jefe médico, pero su nombramiento no es una buena noticia para la doctora Bahar.

Ni familia ni aliados: Octavio limpia su entorno tras el falso embarazo de Patricia, esta noche en La Encrucijada
Avance

Ni familia ni aliados: Octavio limpia su entorno tras el falso embarazo de Patricia, esta noche en La Encrucijada

La verdad ha salido a la luz y Octavio Oramas no está dispuesto a mirar hacia otro lado.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe conoce a Marta y le pide que vuelva al trabajo, ¡la fábrica la necesita!

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Cloe conoce a Marta y le pide que vuelva a su trabajo en la fábrica

Capítulo 430 de Sueños de libertad; 5 de noviembre: Andrés empieza a recuperar la memoria, ¿descubrirá el engaño de María?

Capítulo 430 de Sueños de libertad; 5 de noviembre: Andrés empieza a recuperar la memoria, ¿descubrirá el engaño de María?

María se pone de pie delante de Andrés y los recuerdos invaden su mente, ¿estará empezando a recordar?

María vuelve a ponerse de pie delante de Andrés y él se queda muy confundido, ¿estará empezando a recordar?

Publicidad