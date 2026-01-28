Antena3
“Te sacaré de ahí”: El firme apoyo de Bahar para que Evren supere la muerte de Ali y salve una vida

En mitad de una cirugía de alto riesgo, el doctor se bloquea por completo al sentirse incapaz de salvar una vida más. Pero Bahar ha conseguido lo que parecía imposible.

La tensión en el quirófano se podía cortar con un bisturí. Mientras el equipo avisaba de que las venas no aguantarían y el riesgo de infección era inevitable, Evren se ha quedado completamente en blanco.

El recuerdo de Ali en la morgue ha vuelto en el peor momento. “Bahar, te dije que no podía hacerlo. Llevo la muerte conmigo”, ha confesado el doctor, totalmente bloqueado y dispuesto a rendirse.

Pero la doctora no ha permitido que se hundiera. Sabía que si Evren no reaccionaba, el bebé moriría en la mesa. “No puedes rendirte ahora. ¿Qué es lo que me dices siempre? Que puedes hacerlo. Pues ahora te lo digo yo a ti: si quieres, no hay nada que no puedas hacer”, le ha gritado intentando que volviera en sí.

Evren, muy afectado, solo podía repetir que Ali lo había dejado, pero ella ha sido implacable: “Nadie te dejó. No puedes hundirte en la oscuridad, te sacaré de ahí aunque sea del brazo. Este bebé te necesita”.

Sus palabras han hecho reaccionar al cirujano justo cuando la saturación del pequeño caía en picado. Con una maniobra arriesgadísima y pidiendo una bolsa de silo, Evren ha recuperado el pulso de la operación. “No tenemos otra opción. Sujétala, no te muevas ni un milímetro”, ha ordenado mientras intentaba realizar un procedimiento desesperado.

Con el corazón en un puño, todos han luchado por la vida del pequeño mientras Evren hacía las paces con su propio pasado.

