Dani Tatay desvela alguna de las novedades de la nueva temporada: "Valentina llega con aire fresco"

En la última temporada de Sueños de libertad ha habido grandes cambios, la fábrica ha cambiado de director tras una jugada sucia de Gabriel, los De la Reina han tenido grandes cambios familiares y los encuentros entre Begoña y Andrés han aumentado, pero han terminado por alejarse, al menos de momento.

En esta entrevista exclusiva, Dani Tatay, ha explicado alguno de los grandes acontecimientos que van a suceder a lo largo de la próxima temporada. "Él va a querer una oportunidad aunque sea a escondidas, pero ella no quiere".

"Va a ser un personaje muy guay"

En esta nueva temporada aparecen nuevos personajes que aportarán "aire fresco". Una de las nuevas integrantes del elenco es Valentina, el personaje al que da vida Ana Carlota Fernández.

Con ella, Andrés comenzará una bonita relación de amistad en la que los sentimientos de ambos les harán ir más allá. Valentina será interpretada por Ana Carlota Fernández a quien Dani Tatay ha dedicado unas bonitas palabras: "es una actriz maravillosa y hay muy buena química".

Tatay ha hablado de la nueva familia que llega a la colonia y a la fábrica como nuevos accionistas: "va a aportar cosas muy guays a la serie" ha confesado el actor.

En el aspecto empresarial, Gabriel está a la cabeza de la empresa, pese a que ninguno de los accionistas esté de acuerdo con él. También ha comentado que dada la situación de la empresa, "mi padre Damián intenta abrir otro negocio para solventar la economía de la familia".

A pesar de que se echará de menos "cosas que había antes y ya no van a estar", ha comentado el actor, "la gente es fiel a la serie y va a seguir la historia igual que antes".

