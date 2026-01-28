María Pujalte en Perdiendo el juicio: “Paloma es una jueza peculiar a la que le gusta mandar”

En Perdiendo el juicio también hay espacio para personajes que imponen respeto desde el primer golpe de mazo. María Pujalte se incorpora a la serie dando vida a Paloma, una jueza con carácter fuerte y una presencia que no deja indiferente a nadie.

A lo largo de la ficción, Paloma coincidirá en varias ocasiones con Amanda Torres en los juzgados. Tal y como confiesa la propia actriz, su personaje es “un poquito peculiar”, una jueza a la que le encanta “mandar” y que disfruta “jugando con su autoridad”, algo que no siempre será fácil de encajar para la protagonista.

Entre sus rasgos más llamativos está su afición por “dar al mazo”, una actitud firme y dominante que generará más de un choque con Amanda. María Pujalte adelanta que Paloma “juega un lugar muy determinado dentro de la serie”, convirtiéndose en una figura clave en el desarrollo de la trama judicial.

Para preparar el personaje, la actriz asegura que el trabajo fue claro desde el principio: “El perfil psicológico estaba muy definido”. Tras recibir los guiones, su proceso se centró en estudiarlos y “hacerlos suyos”. Sobre el rodaje, María no duda en destacar lo mucho que lo ha disfrutado y el buen ambiente vivido junto a sus “maravillosos compañeros”.