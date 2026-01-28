Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista

María Pujalte en Perdiendo el juicio: “Paloma es una jueza peculiar a la que le gusta mandar”

María Pujalte da vida a Paloma en Perdiendo el juicio, una jueza de armas tomar con la que Amanda se cruzará en numerosas ocasiones. ¡Muy pronto en Antena 3!

María Pujalte

Publicidad

En Perdiendo el juicio también hay espacio para personajes que imponen respeto desde el primer golpe de mazo. María Pujalte se incorpora a la serie dando vida a Paloma, una jueza con carácter fuerte y una presencia que no deja indiferente a nadie.

A lo largo de la ficción, Paloma coincidirá en varias ocasiones con Amanda Torres en los juzgados. Tal y como confiesa la propia actriz, su personaje es “un poquito peculiar”, una jueza a la que le encanta “mandar” y que disfruta “jugando con su autoridad”, algo que no siempre será fácil de encajar para la protagonista.

Entre sus rasgos más llamativos está su afición por “dar al mazo”, una actitud firme y dominante que generará más de un choque con Amanda. María Pujalte adelanta que Paloma “juega un lugar muy determinado dentro de la serie”, convirtiéndose en una figura clave en el desarrollo de la trama judicial.

Para preparar el personaje, la actriz asegura que el trabajo fue claro desde el principio: “El perfil psicológico estaba muy definido”. Tras recibir los guiones, su proceso se centró en estudiarlos y “hacerlos suyos”. Sobre el rodaje, María no duda en destacar lo mucho que lo ha disfrutado y el buen ambiente vivido junto a sus “maravillosos compañeros”.

Antena 3» Series» Perdiendo el juicio

Publicidad

Series

“Espero estar a la altura”: Valentina llega a la fábrica de la mano de Cloe y dispuesta a comenzar una nueva vida

“Espero estar a la altura”: Valentina llega a la fábrica de la mano de Cloe y dispuesta a comenzar una nueva vida

María Pujalte

María Pujalte en Perdiendo el juicio: “Paloma es una jueza peculiar a la que le gusta mandar”

“Te sacaré de ahí”: El firme apoyo de Bahar para que Evren supere la muerte de Ali y salve una vida

“Te sacaré de ahí”: El firme apoyo de Bahar para que Evren supere la muerte de Ali y salve una vida

Marina Orta, una actriz 360º que interpretará a Paula en Sueños de libertad
Nuevo personaje

¿Quién es Marina Orta? Descubre todo sobre la actriz que interpreta a Paula en Sueños de libertad

“¡Asesina de mi marido!”: Gülgün pierde el control y ataca a Hattuc
Capítulo 72

“¡Asesina de mi marido!”: Gülgün pierde el control y ataca a Hattuc

Sara, Kevin y Carmen
La felicidad se multiplica

¡La familia aumenta! Sara y Kevin harán abuela a una Carmen más empoderada que nunca

La mejor amiga de Amanda espera un hijo con el amor de su vida y su madre no puede estar más feliz con la idea de tener un nieto.

En tierra lejana
La suegra de Alya

Sadakat Albora, la matriarca dispuesta a todo por proteger el apellido de su familia en En tierra lejana

En la mansión Albora, nadie desafía sus órdenes. Sadakat vive para mantener el poder del clan y no permitirá que una forastera cambie las reglas.

Rengin

¿Luchar para ganar tiempo o morir para no hacer sufrir a su hija? El desgarrador dilema de Rengin tras su diagnóstico

“Moriremos juntos”: Bahar y Evren desafían a una bomba mientras Rengin entra en parada

“Moriremos juntos”: Bahar y Evren desafían a una bomba mientras Rengin entra en parada

“Me volví mala por amor”: Naz justifica su obsesión y ataca a Bahar antes de irse

“Me volví mala por amor”: Naz justifica su obsesión y ataca a Bahar antes de irse

Publicidad