Pablo Salazar se convierte en el director financiero de Perfumerías Brossard de la Reina

Gabriel ha tratado de dejar claro quién es el que manda en la Perfumerías Brossard de la Reina. “Yo soy el director”, le ha dicho con calma pero decidido. “No pretendo ponerme por encima de nadie”, le ha dicho Salazar para tratar de relajar un poco la tensión.

Así ha comenzado una importante reunión para los socios de la empresa. Y Pablo Salazar ha anunciado “Brossard me ha nombrado director financiero de Perfumerías de la Reina”. Cosa que ha extrañado mucho pero que mucho a Tasio, quien ha soltado sin miramientos, “si acabas de llegar a la empresa, ¿cómo te van a ascender ya?”.

Salazar ha expuesto su ascenso como fruto de su exitosa trayectoria ayudando a empresas con problemas financieros a remontar. Así les ha contado a todos las nuevas medidas que pretende implementar. “Las horas extras se pagarán a un 20% más que las ordinarias”, ha comentado.

Pero Gabriel rápidamente le ha rebatido recordándole que la empresa no puede pensar a medio plazo. “Las horas extras se pagarán a la mitad que las horas normales”, ha concluido el De la Reina.

A Marta de la Reina le ha parecido una completa “miseria” la medida y a Salazar tampoco le ha gustado demasiado la idea. Pero Gabriel le ha dicho muy firme que es un pequeño detalle que tendrá que aceptar. Desde luego que el director ha querido dejar muy claro quién es el que manda en la colonia.