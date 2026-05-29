Sonia, hospitalizada tras un fuerte pinchazo en el abdomen: “Quédate con Can, te quiero”

Can ha llegado para disculparse con Sonia por haber dejado tirada a Ibiza, una actitud ante la que la empresaria le deja las cosas claras, “eso no te lo voy a consentir” le dice muy enfadada.

En plena discusión, Sonia tiene que parar porque empieza a sufrir un fuerte dolor en el abdomen. “No me toques” le dice muy enfadada Sonia.

Un dolor ante el que Can ha decidido poner solución y ha cogido el coche de Sonia para llevarla al hospital. Los médicos se llevan a Sonia en camilla mientras Can se queda al cuidado de Ibiza. ¿Qué le habrá ocurrido?

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