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Mejores momentos | Capítulo 6

Sonia, hospitalizada tras un fuerte pinchazo en el abdomen: “Quédate con Can, te quiero”

La empresaria está echando en cara la actitud de Can con su hija Ibiza cuando un fuerte dolor le ha impedido seguir con la conversación.

Sonia, hospitalizada tras un fuerte pinchazo en el abdomen: “Quédate con Can, te quiero”

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Carmen Pardo
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Can ha llegado para disculparse con Sonia por haber dejado tirada a Ibiza, una actitud ante la que la empresaria le deja las cosas claras, “eso no te lo voy a consentir” le dice muy enfadada.

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En plena discusión, Sonia tiene que parar porque empieza a sufrir un fuerte dolor en el abdomen. “No me toques” le dice muy enfadada Sonia.

Un dolor ante el que Can ha decidido poner solución y ha cogido el coche de Sonia para llevarla al hospital. Los médicos se llevan a Sonia en camilla mientras Can se queda al cuidado de Ibiza. ¿Qué le habrá ocurrido?

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