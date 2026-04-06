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Capítulo 533

Miguel, decepcionado con su padre tras descubrir que le fue infiel a Nieves: “Nos has engañado a todos”

El hijo mayor de los Salazar se ha enfrentado a su padre y ha terminado por descubrir una verdad muy dolorosa.

Miguel, decepcionado con su padre tras descubrir que le fue infiel a Nieves: “Nos has engañado a todos”

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María Sicilia Fernández
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Miguel era el único de la familia que todavía no conocía la razón por la que sus padres están distanciados, hasta que Pablo ha tenido una dura conversación con él y ha terminado por confesarle la verdad.

El médico ha entrado al despacho de su padre con intención de seguir indagando en la razón por la que su madre está tan fría y se ha sorprendido al escuchar cómo su padre la estaba defendiendo: “¿Me estáis ocultando algo?”, ha preguntado el joven.

El patriarca de los Salazar no se ha andado con rodeos y le ha confesado la razón por la que Nieves está tan enfadada y el secreto que llevan días ocultándole: “Engañé a mamá, le fui infiel y ahora no me quiere perdonar”.

Miguel no podía creerse lo que estaba escuchando y ha seguido preguntado a su padre por todos los detalles de este affaire, pero el director financiero se ha negado a desvelar la identidad de Marisol.

El médico se ha mostrado muy molesto con la confesión de su padre y le ha dejado claro que no volverá a mirarle con los mismos ojos. ¿Qué sucederá cuando Miguel se entere de que su padre estuvo con su amor platónico?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

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