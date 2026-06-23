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Capítulo 588 de Sueños de libertad; 23 de junio: Nieves se enfrenta a Don Agustín tras su salida de prisión

La enfermera se ha regocijado del párroco y le ha dado a entender que ayudó a morir al padre de Luz.

Capítulo 588 de Sueños de libertad; 23 de junio: Nieves se enfrenta a Don Agustín tras su salida de prisión

Capítulo 588 de Sueños de libertad; 23 de junio: Nieves se enfrenta a Don Agustín tras su salida de prisión

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Marta Jorge
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En el capítulo de hoy de Sueños de libertad…

Tasio le ha dicho a Brossard que no tienen comprador para la Industrial, y esto no le ha sentado nada bien a Damián, lo que ha dado lugar a una conversación muy tensa entre padre e hijo. Además, Gabriel ha aprovechado para seguir metiendo cizaña a la situación.

Mientras tanto, en la fábrica, la llegada de Paula no tiene nada contenta a Claudia, que además le ha entregado a Tasio la carta que Carmen le ha escrito donde le ha dejado muy claro que no quiere volver a saber nada de él. ¡Tasio se ha quedado muy descolocado!

Por otro lado, Begoña se ha quedado tirada con Eduardo y Andrés no ha podido evitar preocuparse. Aunque Gabriel se ha enfrentado a él cuando ha intentado ir a buscarla, nadie iba a hacer cambiar de opinión al hermano menor de los de la Reina, ¡y mucho menos el director de la fábrica!

En otro orden de cosas, Nieves ha plantado cara a Don Agustín y ahora que por fin es libre le ha reconocido orgullosa que fue ella quien ayudó a morir a Don Alberto. El párroco se ha quedado petrificado al escuchar las palabras de la enfermera.

Además, la enfermera ha acudido a la cantina para disculparse con Salva y agradecerle que convenciera a Mabel de viistarla en la cárcel. ¿Significará que aceptan su relación?

Finalmente, Cloe por fin le ha confesado sus sentimientos a Marta y le ha reconocido lo mucho que le duele verla con Fina. Marta se ha quedado completamente rota al escuchar sus palabras. Y aunque ha vuelto a insistir con lo de ser amigas, Cloe le ha dejado claro que eso no va a pasar.

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