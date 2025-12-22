Damián le comunica a María y Andrés la muerte de Delia: “¿Gabriel se despidió de ella?”

Damián les ha comunicado de forma muy directa a Andrés y María la repentina muerte de Delia en su habitación. Ambos no han podido contener su sorpresa. Y lo primero en lo que ha pensado Andrés es en Begoña, “voy a subir a verla”, ha dicho.

Pero el patriarca le ha comentado que ya está con Luz. Como doctora está certificando las causas de la muerte. Así María se ha interesado por las posibles causas del fallecimiento de Delia, a lo que Damián ha contestado “Begoña cree que sufrió un ataque de asma y que intentó llegar al bolso para coger el inhalador pero que no le dio tiempo”. Pero a Andrés le ha sorprendido mucho… ella solía controlar bien sus ataques de asma con el inhalador.

Así, Andrés ha comenzado a sospechar de su primo, pero no lo ha dicho en alto. María ha comentado sobre la situación, “es una pena ahora que Delia y él habían hecho las paces”. Pero Andrés ha seguido indagando sobre las posibles causas del fallecimiento de la madre de Gabriel. Hay algo que no le cuadra. De esta forma le ha preguntado a Damián, “¿se vieron antes de irse?”, refiriéndose a Gabriel y a su madre.

El patriarca no ha entendido mucho el porqué de la pregunta, pero Andrés ha tratado de disimular añadiendo, “no sé, espero que pudiera despedirse de él”. ¿Averiguará el joven De la Reina todos los detalles sobre la inesperada muerte de Delia?