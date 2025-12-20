Fran Moreta nos cuenta cómo es un día de rodaje de Sueños de libertad: “Nos lo pasamos muy bien a pesar de que vayamos tan rápido”

Uno de los directores de la serie diaria más vista de la televisión se pone, esta vez, delante de las cámaras para contarnos cómo es el rodaje de un capítulo de Sueños de libertad.

Sueños de libertad sigue triunfando en las tardes de Antena 3

La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón se ha convertido en todo un éxito de la televisión actual gracias a un público fiel que no se pierde ni un solo capítulo.

Detrás de ese éxito hay un amplio equipo técnico y artístico que trabaja a contrarreloj y a un ritmo frenético, uno de los grandes retos de cualquier ficción diaria.

Hemos hablado con Fran Moreta, uno de los directores de la serie, que en esta ocasión se coloca delante de las cámaras para contarnos cómo se vive el rodaje desde dentro.

Para él, formar parte de este proyecto está siendo una experiencia inolvidable. “Es muy intenso, pero muy divertido”, reconoce, a pesar de tener que rodar a un ritmo muy rápido.

Sueños de libertad cuenta con un potente equipo de dirección encabezado por Joan Noguera, director de la serie, y bajo su supervisión creativa trabajan otros cinco directores junto a Fran Moreta: Eduardo Casanova, Eva Norverto, Diego Lesmes, Asier Aizpuru y Kiko Ruiz Claverol.

“Cada uno hacemos seis capítulos por bloque”, nos confiesa Moreta. Aunque cada director puede aportar su propio enfoque, todos trabajan de forma coordinada para mantener la coherencia narrativa y el sello propio de la serie.

Uno de los aspectos que más destaca el director es la relación con el reparto. “Con los actores se crea un diálogo muy bonito”, asegura.

Pero ¿cómo es un día de rodaje en Sueños de libertad? Fran Moreta nos explica que, una vez está lista la versión definitiva del guion, el siguiente paso es transmitir al equipo cómo debe ser cada secuencia, las necesidades del momento y el enfoque narrativo. Después llega el trabajo con los actores: “Pasar texto con ellos es una parte muy bonita, porque proponen cosas muy interesantes. Ellos son quienes mejor conocen a los personajes”, nos revela.

Ya en el set, se explica cómo se va a rodar la secuencia, se ensaya y… ¡a rodar!

La implicación tanto del reparto como del equipo técnico es clave para que cada capítulo salga adelante en tiempo récord sin perder calidad.

Además, le hemos preguntado a Fran Moreta qué pueden esperar los espectadores en los próximos capítulos. El director adelanta que en esta serie “después de la tempestad viene la calma”, pero advierte que nadie debe confiarse: “Vienen muchas sorpresas. Vais a flipar con lo que tenemos preparado”.

No podemos tener más ganas de descubrirlo. Mientras tanto, disfruta de todo lo que nos ha contado Fran Moreta y sigue disfrutando de Sueños de libertad, de lunes a viernes, a las 15:45 horas, en Antena 3.