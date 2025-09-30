Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 404

Marta, al límite, le comunica a Tasio que necesita dejar sus funciones en la fábrica temporalmente: “He tocado fondo”

La joven empresaria está cada vez más triste y necesita parar para recuperarse y poder seguir adelante.

El comienzo de Tasio como director en Perfumerías De la Reina no están siendo precisamente fáciles.

Las ventas de 'Pasión oculta', no a acaban de remontar y a esto se le suma un nuevo problema: Marta le cuenta a su hermano que no puede más y que necesita apartarse de sus funciones en la empresa temporalmente.

Tasio le pide que se lo piense bien. Ahora más que nunca la necesita a su lado. Se siente superado por sus nuevas funciones como director y él también está muy triste desde la muerte de su madre.

Sin embargo, no hay vuelta atrás. Marta lo tiene decidido. La marcha de Fina le ha afectado mucho y necesita recuperarse para volver a estar al 100%.

“He tocado fondo. Necesito parar y recuperarme”, le dice Marta al límite dejando a Tasio totalmente hundido. ¿Cómo irá ahora el rumbo de la fábrica sin Marta? ¿Quién asumirá sus funciones ahora en la empresa?

