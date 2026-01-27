Gabriel se pone celoso al ver a Andrés junto a Begoña… ¡Y su hijo!

Gabriel ha pillado a Andrés viendo a Begoña y a Juanito, y le ha sentado muy mal. No quiere que él se acerque a su familia… ¡se pone rabioso!

Se ha enfrentado a él, y también a Begoña, no quiere que esté cerca de ellos…

Begoña ha intentado explicarle que Andrés estuvo en el parto presente, y que, para él, Juanito es como su sobrino, lo siente como su tío. Pero a Gabriel le ha dado igual, no quiere que esté cerca de su bebé.

De hecho, se ha enfadado tanto, que le ha dicho a Begoña que se vuelven a casa… ¿Conseguirá que se marche de allí? ¿Le hará caso?

¿Dejarán Andrés y Luz que Begoña se marche con Gabriel de casa de la Reina?