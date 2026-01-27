Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 485

Gabriel se pone celoso al ver a Andrés junto a Begoña… ¡Y su hijo!

El abogado siente que Andrés intenta ejercer de padre de su hijo, y le prohíbe acercarse al bebé.

Gabriel se pone celoso al ver a Andrés junto a Begoña… ¡Y su hijo!

Publicidad

Gabriel ha pillado a Andrés viendo a Begoña y a Juanito, y le ha sentado muy mal. No quiere que él se acerque a su familia… ¡se pone rabioso!

Se ha enfrentado a él, y también a Begoña, no quiere que esté cerca de ellos…

Begoña ha intentado explicarle que Andrés estuvo en el parto presente, y que, para él, Juanito es como su sobrino, lo siente como su tío. Pero a Gabriel le ha dado igual, no quiere que esté cerca de su bebé.

De hecho, se ha enfadado tanto, que le ha dicho a Begoña que se vuelven a casa… ¿Conseguirá que se marche de allí? ¿Le hará caso?

¿Dejarán Andrés y Luz que Begoña se marche con Gabriel de casa de la Reina?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Gabriel se pone celoso al ver a Andrés junto a Begoña… ¡Y su hijo!

Gabriel se pone celoso al ver a Andrés junto a Begoña… ¡Y su hijo!

¡Marta convence a Pablo para que contrate una nueva dependienta!

¡Marta convence a Pablo para que contrate una nueva dependienta!

Dafne Fernández

Dafne Fernández en Perdiendo el juicio: “Sara es una tiburona, muy ambiciosa y exigente consigo misma”

Mabel comienza a trabajar en Perfumerías de la Reina… ¡Y conoce a Salva y Claudia!
Capítulo 485

Mabel comienza a trabajar en Perfumerías de la Reina… ¡Y conoce a Salva y Claudia!

La explicación médica de Bahar sobre el vínculo entre una madre y sus bebés consigue que por fin estén juntos
Renacer 26 de enero

La explicación médica de Bahar sobre el vínculo entre una madre y sus bebés consigue que por fin estén juntos

¡Noche caótica! Rengin se desmaya mientras Seren llega con la policía para llevarse a sus hijos
Renacer 26 de enero

¡Noche caótica! Rengin se desmaya mientras Seren llega con la policía para llevarse a sus hijos

Una noche donde los sueños de unos y las derrotas de otros nos recuerdan, como dice Bahar, que la vida es un suspiro que no debemos malgastar.

Ana Carlota Fernández es Valentina, nueva dependienta de la tienda en Sueños de Libertad
¡No te lo pierdas! |

Ana Carlota Fernández es Valentina, la nueva dependienta de la tienda en Sueños de libertad

Valentina llega a la tienda de perfumes de la mano de su amiga Cloe.

“Lo lamentaré siempre”: Ferit se rompe con Seyran y ruega volver a ver a Orhan

“Lo lamentaré siempre”: Ferit se rompe con Seyran y ruega volver a ver a Orhan

Laura

Laura regresa con su hijo a México decidida a olvidar a Álvaro, que cumple condena en prisión

Sahra Şaş interpreta a Nare, una mujer marcada por el dolor y la fuerza

Sahra Şaş interpreta a Nare, una mujer marcada por el dolor y la fuerza

Publicidad