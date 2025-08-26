Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 379

Andrés se entera de lo que le sucede a su hermana Marta: “Fina se ha ido por miedo”

El dolor de Marta se hace evidente ante su hermano y confidente. ¡Se derrumba con él!

En una conversación íntima y cargada de emoción, Marta le ha confesado a Andrés la angustia que lleva dentro. “Fina se ha ido”, le ha dicho, con los ojos vidriosos.

Andrés, sorprendido, ha intentado consolarla como lo hacía cuando eran niños.

Marta le ha explicado la situación: Santiago se ha fugado, y Fina ha decidido desaparecer para protegerse.

Andrés, preocupado por la seguridad de ambas, se ha ofrecido a contactar con la Guardia Civil, pero Marta, sabiendo que no le esta contando toda la verdad, ha preferido no involucrar a nadie.

¿Logrará Marta mantenerse fuerte y no contarle a nadie la verdad sobre Santiago?

